Haller van cruciale waarde voor Dortmund, Ajax-opponent Union Berlin tweede achter Bayern

Al binnen vier minuten had zowel FSV Mainz 05 als Borussia Dortmund een bal tegen de touwen gewerkt. Jae-sung Lee maakte na twee minuten de 1-0 voor de thuisploeg, waarna Julian Ryerson in de vierde minuut direct orde op zaken stelde namens Borussia Dortmund: 1-1.

Bij Borussia Dortmund had Donyell Malen een basisplek, maar de Nederlander kon geen potten breken. In de 62ste minuut werd hij gewisseld. Op het moment dat Malen het veld verliet, kwam Haller binnen de lijnen. De voormalig spits van FC Utrecht en Ajax herstelde van teelbalkanker en maakte drie dagen geleden zijn officiële debuut voor Borussia Dortmund in de met 4-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Augsburg.

Tegen FSV Mainz 05 liet hij zich gelden. Haller kopte de bal door op Reyna en die liet de uitploeg feestvieren: 1-2. Daardoor klimt Borussia Dortmund in elk geval tijdelijk naar de derde plek in de Bundesliga met vijf punten minder dan koploper Bayern München.

Overige uitslagen

Later op de avond won het Union Berlin van Danilho Doekhi, die het afgelopen weekend nog twee keer scoorde, en Sheraldo Becker met 1-2 op bezoek bij Werder Bremen. De club uit Berlijn staat daardoor nu tweede in de Bundesliga en leeft dus met vertrouwen toe richting de Europa League-wedstrijden van volgende maand tegen Ajax. Op 16 februari wordt er eerst in de Johan Cruijff Arena gespeeld, een week later is de return in de Duitse hoofdstad.