Halve finale tegen Bayern: alles of niets voor Dost en co

Ook vanavond wordt Dost (31) niet in de basis bij Eintracht Frankfurt verwacht. Hoe anders was dat eerder in het seizoen, toen hij als grote man van Sporting Lissabon overkwam. Met de nieuwe nummer 9 werd in november de kampioen in Frankfurt met 5-1 weggespeeld. Toch bleek dat al snel een uitschieter. Bovendien raakte Dost verschillende keren geblesseerd.

Toch bewees de Dost de laatste weken als invaller zijn waarde, vooral met zijn hoofd. De 1,96 meter lange spits stond koppend aan de basis van belangrijke uitzeges op Werder Bremen (0-3) en VfL Wolfsburg (1-2). Tot twee keer toe was hij zo goed voor een assist.

Volledig scherm © BSR Agency

Revanche

In aanloop naar de tweede halve finale van de DFB Pokal – gisteren was Leverkusen met 0-3 te sterk voor FC Saarbrücken – gaat het in Duitsland meer dan over Dost vooral over de revanche van Bayern. Niet voor die 5-1, maar een ontmoeting uit 2018. De bekerhouder uit München verloor in dat jaar verrassend de finale met 3-1 van Frankfurt.

Toch is Bayern ook vanavond torenhoog favoriet; sinds de hervatting na de coronabreak won de koploper alle vijf de competitiewedstrijden. Frankfurt moest in die duels juist uit de degradatiezorgen komen. Dat lukte, maar met Dost gaat het op en af. Dan weer zet trainer Adi Hütter hem in de basis, dan mag hij slechts een kwartiertje invallen.

Voor Frankfurt, met naast Dost ook Jonathan de Guzman in de gelederen, is de beker de enige kans om het seizoen wat glans te geven. ‘Die Adler’ zijn als nummer 11 zo goed als veilig, maar komen via de competitie niet meer voor Europees voetbal in aanmerking. In de Europa League moet straks een 0-3 zeperd tegen FC Basel worden goedgemaakt om de kwartfinale nog te halen.

Volledig scherm © BSR Agency

Alles draait dus om vanavond, ook voor Dost. De spits is allesbehalve een vaste waarde. De Portugese aanvallers André Silva en Gonçalo Paciência spelen en scoren meer, al had Dost (vijf goals) de laatste weken dus als invaller een belangrijke rol als aangever. Voor Dost ook een opluchting: sinds half januari was hij niet meer direct bij een doelpunt betrokken.

Afgelopen weekeinde stond de oud-speler van Heerenveen, Heracles en FC Emmen weer eens in de basis, maar Hütter haalde hem halverwege al eruit. Het hielp weinig: het tegen degradatie strijdende Mainz won met 0-2.

Een slechte generale, al gaat Frankfurt als we Hütter mogen geloven vanavond voor het onmogelijke. De aanvallend ingestelde trainer uit Oostenrijk liet zich nog niet in de kaarten kijken, ook al mist hij de geschorste Filip Kostic (ex-Groningen). ,,Op het moment is Bayern een klasse apart”, zei hij voor de halve finale. ,,Maar we gaan er alles aan doen om ze te verrassen.”

De vraag is of dat met Dost is, die in 2015 met Wolfsburg al eens de DFB Pokal won. De spits scoorde toen in de finale. Zover moet hij nu eerst maar zien te komen, als hij al mag spelen.