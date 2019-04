Happy end van voetbalsprookje FC Emmen?

Door Tim Reedijk



De Graafschap, Excelsior en NAC zullen gisteren met lede ogen hebben toegezien hoe FC Emmen koeltjes met FC Utrecht afrekende. Zonder veel beter te zijn of legio kansen te creëren, stond het bij rust keurig 2-0 voor via Michael de Leeuw en Keziah Veendorp. FC Utrecht kreeg nooit meer het gevoel dat een comeback realistisch was.



De laatste drie wedstrijden van FC Emmen: zeges op Utrecht en sc Heerenveen en een punt tegen NAC (dat in extremis scoorde). ,,We staan de laatste drie wedstrijden heel goed, heel compact”, aldus De Leeuw. ,,We geven weinig kansen weg, creëren onze kansen en op dit moment maken we die ballen ook af. De goals vandaag vallen op cruciale momenten. Al met al een heerlijke avond. We hebben het de laatste drie wedstrijden echt goed voor elkaar.”