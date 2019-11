Hasselbaink met Suriname naar Gold Cup: ‘Een droom die uitkomt’

,,Het is een heerlijke droom”, zegt Hasselbaink vanuit een hotel in Nicaragua. Van daaruit vliegt hij naar Suriname om daarna al snel weer te vliegen naar Israël waar hij speelt voor Hapoel Beer Sheva. De geboren Amsterdammer was belangrijk voor zijn team door het tweede doelpunt te maken. ,,En ik probeer mijn ervaring ook over te brengen op de andere jongens. Ik heb jarenlang in veel competities op het hoogste niveau gespeeld. Dat neem ik mee. Maar ik voel me ook één met hen.” De wedstrijd was nog een slijtageslag. ,,Er kregen er veel kramp. Maar we hebben de overwinning er toch nog uit kunnen slepen.”