Hasselbaink na zeven maanden al ontslagen bij Northampton Town

Northampton Town staat na 41 wedstrijden op een 21ste plaats in de League One, het derde profniveau van Engeland. Vanmiddag verloor Northampton de uitwedstrijd bij nummer vijf Peterborough United met 2-0. Vanavond kreeg Hasselbaink te horen dat hij niet langer de trainer is van The Cobblers, die vorig seizoen als zestiende eindigden in de League One. ,,Ik vind het heel jammer dat we nu al afscheid moeten nemen van Jimmy Floyd omdat hij altijd keihard heeft gewerkt bij deze club, maar deze beslissing is het beste voor de club en voor hem. We bedanken Jimmy voor zijn werk bij deze club en wensen hem veel succes in de toekomst", zegt Northampton Town-voorzitter Kelvin Thomas in een statement op de site van de club. Assistent-trainer Dean Austin zal de taken van Hasselbaink voorlopig overnemen. Northampton Town heeft nog vijf wedstrijden om zich veilig te spelen. Het gaat naar de veilige twintigste plaats is slechts twee punten.