Hasselbaink ziet Burton Albion pijnlijk verliezen bij terugkeer

Onder leiding van Hasselbaink werden de Brewers in 2015 kampioen in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Een jaar later promoveerde Burton met Nigel Clough als trainer ook naar het Championship, het tweede niveau van Engeland. In 2018 degradeerde Burton weer naar de League One, waarin het de afgelopen twee seizoenen als negende en twaalfde eindigde.



Burton Albion staat nu dus op de laatste plek in de League One met 13 punten na 22 wedstrijden. De opdracht voor Hasselbaink wordt dan ook om de club in de League One te houden. ,,Burton Albion is een club die mij zeer na aan het hart ligt en een heel speciale club voor mij en mijn gezin. Het is geweldig om weer met Ben Robinson samen te werken. We hadden de vorige keer een heel goede werkrelatie en hopelijk kunnen we dat weer op de rails krijgen”, aldus Hasselbaink, die wordt bijgestaan ​​door Dino Maamria.