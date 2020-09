Hattrick Salah bezorgt Liverpool in spektakelstuk zege op Leeds

Liverpool heeft geen fout gemaakt in het openingsduel tegen Leeds United. De landskampioen trok een 4-3 zege over de streep na een spectaculaire wedstrijd.

Geen moment van ontspanning, geen moment rust. Het duel tussen Liverpool en Leeds United stond voortdurend in de hoogste versnelling. Na vier minuten was het al raak voor de thuisploeg. Mohamed Salah mocht aanleggen vanaf elf meter en schoot snoeihard door het midden: 1-0. De toon was gezet.

Volledig scherm Virgil van Dijk kopt Liverpool op voorsprong. © EPA Het gepromoveerde Leeds toonde geen angst voor de kampioen. Coach Marcelo Bielsa gaf met zijn ploeg direct een visitekaartje af, want na twaalf minuten maakte Jack Harrison gelijk, waarna twee goals werden afgekeurd. Driemaal scheepsrecht. Virgil van Dijk kopte Liverpool op voorsprong uit een hoekschop van Andy Robertson: 2-1.

Leeds United, waarvoor Pascal Struijk zijn debuut maakte in de Premier League, bleef maar gaan, alsof het niets te verliezen had tegen Liverpool. Opnieuw kwam het langszij. Ditmaal via Patrick Bamford die profiteerde van een slippertje van de captain van het Nederlands elftal. Maar weer kwam de thuisploeg op voorsprong via Salah die een raket afvuurde die insloeg hoog in het doel: 3-2.

Volledig scherm Mateusz Klich zet Leeds voor de derde keer naast Liverpool. © BSR Agency Na rust zakte het moordende tempo, maar saai werd het geen moment. Toch bracht Leeds de ploeg van Jürgen Klopp aan het wankelen. Mateusz Klich, die bij drie eredivisieclubs speelde, trok de stand met een fraaie volley gelijk: 3-3. De bezoekers leken met één punt de deuren van Anfield achter zich dicht te trekken, nadat een tweede treffer van Van Dijk werd afgekeurd na een overtreding van Curtis Jones.

De treffer kwam alsnog, toen miljoenenaankoop Rodrigo een overtreding beging op Fabinho. Strafschop. Salah hield in de 88ste minuut zijn hoofd koel en stuurde de doelman naar de verkeerde hoek 4-3. Hij mocht na zijn hattrick de wedstrijdbal mee naar huis nemen.

Zo sleepte de landskampioen sleepte na een spektakelstuk de zege over de streep en gaf Leeds United direct een visitekaartje af na zestien jaar afwezigheid in de Premier League. Van Dijk zei na afloop dat hij een spektakelstuk had verwacht. ,,Hier hebben we op getraind. De intensiteit was hoog. Dit konden we verwachten.”

Volledig scherm Liverpool-coach Jürgen Klopp en hattrickheld Mohamed Salah. © AFP