Hattrickheld Erling Haaland ook in Engeland op dreef: ‘Nog twaalf goals om mijn vader te achterhalen’

Voor Haaland was het zijn eerste hattrick voor City. Tussen 2020 en 2022 was hij bij Borussia Dortmund goed voor drie hattricks. De Noor staat dit seizoen al op zes goals in vier Premier League-duels, een evenaring van het clubrecord van Sergio Agüero die ooit ook zes keer scoorde in zijn eerste vier PL-wedstrijden. ,,Dit geeft me een echt goed gevoel", zei Haaland tegen de BBC. ,,En geeft mij en mijn familie een heel trots gevoel.”