Hazard: Lampard wordt één van de beste trainers van de wereld

Door een straf van de UEFA kan Chelsea momenteel geen spelers kopen. Hazard, vorig seizoen nog voetballend bij Chelsea: ,,Frank is daardoor gedwongen met jonge Engelse spelers te werken. Dat doet hij geweldig. Natuurlijk was de start in de Premier League lastig, maar al heel snel zagen we een stijgende lijn. De trainer haalt het optimale uit zijn jeugdige selectie.”



In de Champions League won Chelsea onlangs in Amsterdam van Ajax en speelde het thuis in een 'historisch' duel met 4-4 gelijk tegen de Amsterdammers. Het advies van Hazard: ,,Laat Chelsea vooral doorgaan met deze jonge spelers, ook als het straks weer aankopen mag doen.”



Lampard, oud-international en voormalig speler van Chelsea, is dit seizoen voor het eerst actief als coach in de Premier League.