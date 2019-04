‘Heel Duitsland hoopt op winst Dortmund’

Makaay en Mulder denken niet dat het noodzakelijk is dat een andere club Bayern München kampioen wordt. Als er ook de komende jaren maar spanning blijft in de titelstrijd.



,,In Frankrijk wordt PSG bij wijze van spreken in de winterstop al kampioen,’’ schampert Makaay. ,,Dat maakt de competitie kapot. De voorgaande seizoenen was Bayern ook redelijk vroeg kampioen. Voor de Bundesliga is het leuk dat het weer spannend is. Wie er dan kampioen wordt, maakt voor de status van de competitie niet uit”, weet Makaay.



Mulder is wel van mening dat de top in Duitsland breder moet worden. ,,Grote steden met clubs als Schalke, Hertha BSC, HSV, Werder Bremen of VfL Wolfsburg zouden net zoveel slagkracht qua financiën moeten hebben. Dan krijg je net zo'n brede top als in Engeland.’’