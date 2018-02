Heerlijke goal van Griezmann tegen Sevilla

Atlético Madrid speelt vanavond een heerlijke wedstrijd tegen Sevilla in het altijd sfeervolle Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Antoine Griezmann deed de supporters van Sevilla in de 42ste minuut pijn met deze wonderschone 0-2. Met zijn mindere rechterbeen schoot hij prachtig in de bovenhoek.