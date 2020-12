Heerlijke wedstrijden op het programma in midweekse speelrondes

TV-gidsDe voetballiefhebber hoeft zich de komende dagen niet te vervelen, want in alle vijf de Europese topcompetities wordt deze week doordeweeks gespeeld. Met name morgenavond is het aanbod groot, maar ook vanavond zijn er al een hoop mooie duels. Een overzicht, inclusief de kanalen waar de wedstrijden te zien zijn.

Premier League

Een volledige speelronde, vandaag, morgen en donderdag in de Premier League. Met twee topwedstrijden bovendien.



Topaffiche: Liverpool - Tottenham Hotspur, morgen 21.00 uur (Ziggo Sport)

De gedeelde koplopers in de Premier League treffen elkaar morgenavond op Anfield in Liverpool. Het Tottenham Hotspur van trainer José Mourinho en Steven Bergwijn wil een gat slaan met de regerend kampioen. Maar Liverpool, met Georginio Wijnaldum, is bezig aan een indrukwekkende reeks tegen Spurs. Het won de laatste vijf onderlinge ontmoetingen, waaronder de Champions League-finale van 2019. Het door blessures geplaagde Liverpool moet vooral vrezen voor het aanvalsduo van Spurs. Harry Kane was dit seizoen al goed voor 15 goals en 13 assists, Heung-Min Son staat al op 13 goals en 7 assists in alle competities. Liverpool doet er alles aan om Joël Matip nog fit te krijgen na zijn rugproblemen, anders zullen middenvelders Fabinho en Jordan Henderson waarschijnlijk weer het centrale verdedigingsduo vormen.

Volledig scherm Op Anfield zijn morgenavond nog 2000 toeschouwers welkom op The Kop voor de topper tegen Spurs. In Londen gaan de stadions na twee weken alweer op slot. © BSR Agency

Tip buiten prime time om: Leicester City - Everton, morgen 19.00 uur (Ziggo Sport Doc)

Leicester City, de kampioen van 2016, staat derde op één punt van Liverpool en Tottenham Hotspur. En er is een overeenkomst met het kampioensjaar van de club: Jamie Vardy heeft het op zijn heupen. De Engelse spits scoorde dit seizoen al tien keer. Alleen Dominic Calvert-Lewin, de spits van tegenstander Everton, maakte er tot nu toe meer: 11.

Volledig scherm Dominic Calvert-Lewin is topscorer in de Premier League met elf goals. © AFP

La Liga

In Spanje worden er alleen twee competitiewedstrijden ingehaald, maar ook in La Liga staat vandaag en morgen de koppositie op het spel.



Topaffiche: FC Barcelona - Real Sociedad, morgen 21.00 uur (Ziggo Sport Voetbal)

Ronald Koeman en Frenkie de Jong krijgen met FC Barcelona morgenavond koploper Real Sociedad op bezoek. Het is een unieke kans voor de Nederlanders om dichterbij de top van de Spaanse competitie te komen. Gemakkelijk wordt het uiteraard niet. Real Sociedad is in alle competities bij elkaar al tien duels ongeslagen.

Tip buiten prime time om: Real Madrid - Athletic Bilbao, vanavond 22.00 uur (Ziggo Sport Voetbal)

Real Madrid kan vanavond op gelijke hoogte komen met koploper Real Sociedad. Dan moet het thuis winnen van de andere trots van Baskenland: Athletic Bilbao.

Volledig scherm © AP

Bundesliga

In Duitsland wordt er vandaag en morgen een hele speelronde afgewerkt. En ook in de Bundesliga, waar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz bovenaan staat, wordt er een topper gespeeld.

Topaffiche: Bayern München - VfL Wolfsburg, morgen 20.30 uur (FOX Sports 4)

Een duel tussen nummer twee Bayern München en nummer nummer VfL Wolfsburg. Voor Bayern München is het te hopen dat de productie van Wolfsburg-spits Wout Weghorst stokt. De Nederlander scoorde negen keer in de laatste acht wedstrijden, maar lag de afgelopen dagen wel even onder vuur na opmerkingen over het coronavaccin.

Tip buiten prime time om: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, vanavond 183.0 uur (FOX Sports 4)

Het Eintracht Frankfurt van Bas Dost, momenteel negende in de Bundesliga, wil het gat naar Champions League overwinteraar Borussia Mönchengladbach (achtste met vier punten meer dan Frankfurt) verkleinen.

Volledig scherm Wout Weghorst. © AP

Serie A

Ook een volledige speelronde in de Italiaanse competitie, waar het nog ongeslagen AC Milan verrassend bovenaan staat. En de ‘Rossoneri’ weten dat hun belangrijkste concurrenten deze week tegen elkaar spelen.

Topaffiche: Internazionale - Napoli, morgen 20.45 uur (Ziggo Sport Extra)

Stefan de Vrij kan er morgenavond met Internazionale voor zorgen dat de titelstrijd in Italië voorlopig een onderonsje blijft tussen de clubs uit Milaan. Inter staat tweede en ontvangt in San Siro nummer drie Napoli. Het verschil tussen beide teams is voorafgaand aan het duel slechts één punt.

Tip buiten prime time om: Juventus - Atalanta, morgen 18.30 uur (Ziggo Sport Extra)

Het Juventus van Matthijs de Ligt, momenteel vierde in de Serie A, stijgt minimaal één plek op de ranglijst als het morgenavond het Atalanta van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers verslaat. In juli had Atalanta nog titelaspiraties toen het op bezoek ging in Turijn, maar na twee goedkoop gegeven strafschoppen van Cristiano Ronaldo werd het 2-2 en ging Juventus af op de negende landstitel op rij. Atalanta staat nu achtste.

Volledig scherm Kan Atalanta revanche nemen op Juventus voor de onterechte nederlaag in juli? © REUTERS

Ligue 1

In de spannende Franse competitie wordt ook een volledige doordeweekse speelronde afgewerkt. Alle wedstrijden vinden morgenavond plaats.

Topaffiche: Stade Rennais - Olympique Marseille, morgen 21.00 uur

Lille met Sven Botman, Olympique Lyon met Memphis Depay, Paris Saint Germain met Mitchell Bakker en Olympique Marseille met Kevin Strootman, de vier topploegen in Frankrijk staan momenteel binnen twee punten van elkaar. Maar Marseille staat er virtueel het beste voor. De ploeg, waar Strootman vooral bankzitter is, heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Morgen hebben zij het op papier wel het zwaarst. Waar Lyon (tegen Brest) en PSG (tegen Lorient) relatief eenvoudige thuiswedstrijden spelen, moet l’OM naar de nummer 3 van vorig seizoen.

Tip buiten prime time om: Dijon - Lille OSC, morgen 19.00 uur

Het Lille van Sven Botman staat bovenaan in de Ligue 1. De ploeg uit Noord-Frankrijk is bovendien de volgende tegenstander van Ajax in de Europa League. Een goede reden om de wedstrijden van Lille in de gaten te houden, al gaat de Europa League half februari pas weer verder.

(Duels in de Ligue 1 worden niet uitgezonden op de Nederlandse televisie)

Volledig scherm Sven Botman gaat met Lille aan kop in Frankrijk. © BSR Agency