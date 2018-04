Hekkensluiter West Brom stuurt trainer Pardew de laan uit

Volgens een officiële mededeling hebben de partijen een en ander in goed overleg besloten. Het afgelopen weekeinde nog verloor WBA in eigen huis van Burnley. De club staat afgetekend op de laatste plaats.



Pardew was pas sinds eind november in dienst bij West Bromwich. Hij volgde destijds de ontslagen Tony Pulis op. Onder leiding van Pardew won de clubs slechts één wedstrijd in de Premier League.