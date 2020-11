Henderson verlaat Engelse selectie met beenblessure

Video Frankrijk verslaat titelverde­di­ger Portugal en plaatst zich voor finaleron­de

14 november Frankrijk heeft zich als eerste land geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. De wereldkampioen won in Lissabon met 1-0 van Portugal en verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in groep 3 van de hoogste divisie van het landentoernooi. N’Golo Kanté maakte kort na rust het doelpunt in Estádio da Luz, het stadion van Benfica.