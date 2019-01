Henry na vier maanden al ontslagen als coach van AS Monaco

AS Monaco staat nu op een zorgwekkende negentiende plaats in de Franse Ligue 1 en moet daarmee ernstig vrezen voor degradatie naar het tweede niveau. Zaterdag wacht het degradatieduel met Dijon, de nummer achttien van de ranglijst. Franck Passi neemt voorlopig de taken van Henry over. De op non-actief gezette coach liet vanmiddag in zijn persconferentie nog aan de Franse media weten dat hij van plan was om de bezem flink door zijn selectie te halen. Deze maand haalde Monaco met de Braziliaanse verdediger Naldo (36) en de Spaanse middenvelder Cesc Fàbregas (31) de broodnodige ervaring in huis, maar desondanks gingen de laatste twee duels pijnlijk verloren: 1-5 tegen Strasbourg en 1-3 tegen FC Metz (koploper Ligue 2) in de Coupe de France. Henry zei vanmiddag op de persconferentie nog niet te vrezen voor zijn baan. ,,Ik heb wel voor hetere vuren gestaan als speler. Natuurlijk is er een bepaalde druk, maar ik weet waar ik aan ben begonnen. In het voetbal staat een trainer altijd onder druk. Dat wist ik van tevoren.’”