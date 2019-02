Herstelde Cillessen niet onder de lat in Clásico

Cillessen mag als tweede keeper normaliter het Catalaanse doel verdedigen in de beker, maar de Oranje-international keerde afgelopen maandag pas terug op het trainingsveld en trainer Ernesto Valverde zal waarschijnlijk van mening zijn dat de Clásico nog te vroeg komt.



De eerste doelman van Oranje keepte de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, toen Barça zich al had geplaatst voor de achtste finales van het miljardenbal, en moet het verder doen met de wedstrijden in de Copa del Rey. In de competitie krijgt Ter Stegen immers de voorkeur. Met Cillessen op doel knikkerde Barcelona Leonesa, Levante en Sevilla al uit het Spaanse bekertoernooi, waarna Real Madrid uit de koker kwam als tegenstander voor de halve finale. Het heenduel eindigde in Barcelona in 1-1.