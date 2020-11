Het is november en nu al erop of eronder voor Koeman en Frenkie

Vanavond tegen AtléticoHet is pas november, de Spaanse competitie is nog geen tien speeldagen onderweg, maar vanavond al zal de wedstrijd bij Atlético Madrid voor Ronald Koeman en FC Barcelona bepalend zijn voor de rest van het seizoen.

Door Edwin Winkels



Atlético en Barça begonnen vanwege hun verlate Europese verplichtingen uit het vorige seizoen twee weken later in de Primera División dan de meeste andere ploegen. Maar in de slechts zeven wedstrijden die beide hebben gespeeld, is het verschil op de ranglijst al zes punten. Een nederlaag van Barcelona bij het nog ongeslagen Atlético zou het gat al haast hopeloos groot maken, niet alleen ten opzichte van de roodwitten, maar mogelijk ook met andere sterke tegenstanders als koploper Real Sociedad, Villarreal en Real Madrid die de Catalanen ver voorgaan op de ranglijst.

Trainer Ronald Koeman kent vanzelfsprekend het belang van de wedstrijd, en hoopt dat zijn ploeg het goede spel en de laatste positieve resultaten van net vóór de intense interlandstop kan voortzetten. ,,Het zou mooi zijn een goed resultaat te behalen als tegen Juventus,” verwees de coach op zijn persconferentie naar de 2-0 overwinning in Turijn, waarvan hij vermoedelijk een groot deel van de opstelling zal herhalen. ,,Dat zal voor wat meer vertrouwen zorgen in wat we aan het doen zijn, wat we hebben veranderd.”

Want dat is waar de Nederlander op hamert, meer dan op de achtste positie op de ranglijst: de langzame, door talloze problemen bemoeilijkte wederopbouw van een ploeg die drie maanden geleden met 8-2 instortte tegen Bayern München.



Problemen die Koeman, of hij wil of niet, raken bij zijn werk. Barça moet van la Liga dit seizoen liefst 288 miljoen euro op de salarissen bezuinigen, iets waar het gros van de selectie nog niet aan wil meewerken; nieuwe aankopen in de winter als die van Depay lijken daardoor onwaarschijnlijk. En tegelijkertijd probeert Koeman Messi binnenboord te houden, verdedigt hij de Argentijn bij elke persconferentie en is hij al het van buitenaf veroorzaakte rumoer rond de sterspeler zat.

Volledig scherm Messi. © EPA Messi is ongeschonden van zijn twee wedstrijden met Argentinië teruggekeerd en zal vanavond in het Wanda Metropolitano zijn liefst achthonderdste wedstrijd voor FC Barcelona spelen (de 58 vriendschappelijke wedstrijden meegerekend). Daarin scoorde hij liefst 677 doelpunten, waarvan 640 in officiële wedstrijden. En wat die doelpunten betreft is Atlético na Sevilla zijn tweede favoriete ‘slachtoffer’: de Argentijn scoorde al 32 keer tegen de Madrilenen.



Doet Messi wel mee, zijn beste voetbalvriend Luis Suárez, tegen de zin van beide afgelopen zomer weggestuurd bij Barça, ontbreekt nadat hij bij de selectie van Uruguay positief testte op covid-19. Niettemin zal de defensie van de Catalanen op de proef worden gesteld door de grote revelatie van dit seizoen, Joao Felix, die net als Suárez al vijf treffers in de competitie heeft gescoord.

