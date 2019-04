Door Wietse Dijkstra



Voor het duel met Chelsea werd in Liverpool op indrukwekkende wijze stil gestaan bij de Hillsborough-ramp van 30 jaar geleden. Heeft die herdenking veel impact gehad?



Meijer: ,,Dat heeft het zeker. In Liverpool wordt het hele jaar rekening met Hillsborough gehouden. Het gaat door de hele club en treft elke laag van de bevolking. Zo’n herdenking past bij de volksclub die Liverpool is en komt vanuit het hart. In het stadion ontstond wel een sfeertje van ‘we are Liverpool.’ Als speler pik je dat mee. Dan geef je net een tikje meer. Zeker als het ook nog eens tegen Chelsea is. Tegen die club is Liverpool al een paar keer ten onder gegaan. Daar weet Steven Gerrard alles van. Als je dan wint en Salah maakt een wereldgoal, dan past het helemaal in het plaatje.’’

Wiekens: ,,In Engeland weten ze wel hoe je moet herdenken en eren. Dat doen ze groots en heel indrukwekkend. Voor de toeschouwers heeft het zeker impact gehad. Er zijn zoveel mensen omgekomen bij die ramp dat er veel Liverpool-supporters zijn die een familielid zijn kwijtgeraakt. Dat zal altijd zo blijven. De sfeer die er op dat soort dagen in het stadion is, voel je wel. Ik denk dat dat wel iets doet met de spelers.’’



Resterende programma

Liverpool

21 april: Cardiff-uit

26 april: Huddersfield-thuis

4 mei: Newcastle United-uit

12 mei: Wolverhampton-thuis



Manchester City

20 april: Tottenham Hotspur-thuis

24 april: Manchester United-uit

28 april: Burnley-uit

4 mei: Leicester City-thuis

12 mei: Brighton-uit

Quote Om kampioen te worden zal City alles moeten winnen. Gerard Wiekens Begint voor City nu de week van de waarheid met twee keer Spurs-thuis (Champions League en competitie) en Manchester United-uit op het programma?

Meijer: ,,Zeker. En ik hoop dat we de waarheid boven tafel krijgen! Om in slagerstermen te spreken: het is tijd om het mes in het houtblok te steken. Dat de twee grote rivalen in een onderling duel nu de weg kunnen effenen voor het kampioenschap is fantastisch. Wat zouden ze bij United erger vinden, City of Liverpool kampioen? Ik zou het eigenlijk niet weten. Feit is dat Liverpool nu een grote club heeft gepakt. Ik denk dat ze bij City wel hebben gehoopt dat we tegen Chelsea iets zouden laten liggen’’

Wiekens: ,,Op papier was Chelsea een van de lastigste tegenstanders die Liverpool nog had. Dat ze die gewonnen hebben, is wel jammer. We komen nu in de beslissende fase. Tottenham-thuis zal na de wedstrijd in de Champions League niet meevallen. En ook uit tegen United kun je punten laten liggen. Om kampioen te worden zal City alles moeten winnen. Dat zal niet meevallen. Aan wie ze bij United een grotere hekel hebben? Vroeger aan Liverpool, tegenwoordig aan City. In mijn tijd (1997-2004, red.) was City de kleinere club. Maar we deden het altijd wel goed tegen United. Voor de laatste derby op Maine Road gaf niemand een stuiver voor onze kansen. Maar we wonnen wel met 3-1. Ik stond tegenover Van Nistelrooy. Zoiets vergeet je nooit meer.’’