Het is zover: Thibaut Courtois maakt debuut voor Real Madrid

video Atlético Madrid pijnlijk onderuit bij Celta de Vigo

21:51 Celta de Vigo heeft Atlético Madrid de eerste nederlaag van dit seizoen in de Spaanse competitie bezorgd. De ploeg van coach Diego Simeone ging in Vigo met 2-0 onderuit. Celta is nog ongeslagen en heeft na drie duels zeven punten.