Het mooie verhaal van Bournemouth onder succescoach Eddie Howe

In de League One bleef Bournemouth goed presteren. Howe kreeg als 33-jarige coach plots aanbiedingen van drie clubs: Burnley, Charlton Athletic en Crystal Palace. Hij koos voor Burnley, waar Howe opnieuw indruk maakte met zijn goede prestaties en heldere, positieve manier van coachen. Toch koos Howe er in oktober 2012 voor om zijn contract bij Burnley in te leveren en terug te keren naar Bournemouth, zodat hij weer dicht bij zijn familie kon zijn na het overlijden van zijn moeder. ,,Veel mensen vonden dat raar en zeiden dat ik geen ambitie had, maar op dat moment was dat allemaal niet belangrijk.”



Bournemouth ontving Howe uiteraard met open armen en de club promoveerde direct door naar het Championship. In het tweede seizoen werd Bournemouth kampioen op het tweede niveau van Engeland, waardoor de club voor het eerst in de Premier League zou gaan uitkomen. Daarin eindigde de ploeg van Howe de afgelopen seizoenen op plek 16, 9 en 12. Nu staat Bournemouth dus zesde in de Premier League, vlak onder de grote jongens en nog boven Manchester United.



Howe blijft nuchter onder zijn bijzondere prestaties. ,,Ik heb alles aan de club te danken, niet andersom. De club heeft altijd vertrouwen in mij gehad en daardoor kan ik hier in alle rust werken. Bournemouth is een kleine gemeenschap, maar ik ben hier op mijn plek. Ik maak lange dagen op de club, maar verder vind ik het heerlijk om samen met mijn hond over het strand van Bournemouth te wandelen.”