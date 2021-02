Het Surinaamse elftal is weer een eredivisiespeler rijker

Samenvatting Wijnaldum snapt criticas­ters wel na nieuwe dreun: ‘We moeten niet in slachtof­fer­rol duiken’

21 februari Trainer Jürgen Klopp hoefde niet lang na te denken over de oorzaak van de nederlaag van zijn Liverpool tegen Everton (0-2). ,,We hebben gewoon knullig verdedigd”, zei hij. ,,En die paar kansen die we kregen, hebben we niet afgemaakt.”