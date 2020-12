Het Wereldelftal van 2020: kies uit 55 spelers en 5 trainers

PollOok het voetbaljaar 2020 was, uiteraard, apart. De competities lagen lang stil, het publiek moest thuisblijven en het EK werd uitgesteld. Maar het swingende Bayern München won de Champions League, Sevilla de Europa League. En Liverpool werd voor het eerst sinds 1990 weer eens landskampioen. Wij willen je hulp bij het samenstellen van een wereldelftal over 2020. Namens deze site geeft verslaggever Mikos Gouka zoals elk jaar de voorzet met vijf keuzemogelijkheden per positie. Welke elf voetballers zou jij opstellen? En welke trainer zou deze ploeg moeten leiden? Bekijk onder de poll een korte profielschets van álle genomineerden.

In de poll spring je na de trainers vanzelf van positie naar positie!

Wie is de trainer van het jaar?

Wie is de beste keeper?

Wie is de beste rechtsback?

Wie is de beste rechter centrale verdediger?

Wie is de beste linker centrale verdediger?

Wie is de beste linksback?

Wie is de beste centrale middenvelder?

Wie is de beste rechtermiddenvelder?

Wie is de beste linkermiddenvelder?

Wie is de beste rechterspits?

Wie is de beste centrumspits?

En tot slot: wie is de beste linkerspits?

Trainers

• Hansi Flick (Duitsland, Bayern München)

Aangesteld tijden het seizoen toen Bayern aan het worstelen was. De landstitel, de DFB Pokal en uiteindelijk ook de Champions League. Beter kon Hans Dieter Flick het niet doen.



• Julen Lopetegui (Spanje, Sevilla)

Bij de Spaanse nationale ploeg weggestuurd. Daar ook bij Real Madrid weggestuurd. Maar bij Sevilla helemaal opgebloeid. De voormalig keeper pakte de Europa League tegen Internazionale.

Volledig scherm Julen Lopetegui. © BSR Agency

• Brendan Rodgers (Noord Ierland, Leicester City)

Na zijn vertrek bij Liverpool pakte hij bij Celtic de draad weer op. Vorig seizoen al knap vijfde in de Premier League met Leicester City en met die club maakt hij dit seizoen weer indruk.



• Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo)

Wat de ervaren coach bij Atalanta doet, is ongekend. Met een bescheiden ploeg maakt hij indruk in de Serie A en zeker ook in de Champions League. Ook nu weer in knock-outfase.

• Jürgen Klopp (Liverpool)

De Duitser hielp Liverpool na al die jaren eindelijk weer eens aan een landstitel. Het onoverwinnelijke lijkt er inmiddels een beetje af bij de club, maar Klopp pakt prijzen.

Keepers

• Alisson Becker (Brazilië, Liverpool)

De doelman die Liverpool voor het eerst sinds 1990 aan de Engelse landstitel hielp. Was er niet bij toen Atlético Madrid de Engelse grootmacht uitschakelde in de Champions League.



• Keylor Navas (Costa Rica, Paris Saint Germain)

Afgedankt bij de Real Madrid, maar onder de lat bij de Franse kampioen Paris Saint-Germain nog altijd van wereldklasse. Verloor de finale van de Champions League tegen Bayern München.



• Manuel Neuer (Duitsland, Bayern München)

Voor de UEFA al de keeper van het jaar. En met drie hoofdprijzen achter zijn naam kon hij het eigenlijk ook niet beter doen. Hield in de CL-finale tegen PSG ook de nul.



• Jan Oblak (Slovenië, Atlético Madrid)

Hield in 222 optredens liefst 100 keer de nul in La Liga. Geen keeper kwam ooit zo snel tot die indrukwekkende cijfers. Geen prijzen voor de keeper dit jaar, maar toch een fraai seizoen.

Volledig scherm Jan Oblak. © AP

• Unai Simon (Spanje, Athletic Club de Bilbao)

Misschien nog te vroeg om nu al de beste keeper te worden genoemd. Maar let op de Bask, die geweldig kan meevoetballen. Onder de lat bij Spaanse ploeg, tot 2025 vastgelegd door Bilbao.

Rechtsback

• Joshua Kimmich (Duitsland, Bayern München)

Speelde ook vaak als middenvelder, maar in beslissende weken toch ook als rechtsback. En eigenlijk is er geen betere. De gifkikker van de Duitsers kende een geweldig seizoen.



• Trent Alexander-Arnold (Engeland, Liverpool)

De onvermoeibare rechtsback van Liverpool is een zeer belangrijke schakel voor de kampioen van Engeland. Alexander-Arnold is voor Klopp een van de zekerheidjes in zijn ploeg op rechts.



• Dani Alves (Brazilië, Sao Paulo)

De Braziliaan mag dan 37 zijn, maar hij is nog altijd één van de beste rechtsbacks in de wereld. Bij Sao Paulo in zijn vaderland laat hij dat nog keer op keer zien.



• Achraf Hakimi (Marokko, Internazionale)

De stap van Borussia Dortmund naar Internazionale afgelopen zomer was aanvankelijk nog een lastige. Maar de 22-jarige international van Marokko is inmiddels een ijzersterke kracht in Italie.

Volledig scherm Achraf Hakimi. © EPA

• Joao Cancelo (Portugal, Manchester City)

De rechtsback van Portugal en Manchester City behoorde ook afgelopen jaar tot de betere rechtsbacks in de wereld.

Centrale verdediger rechts

• Thiago Silva (Brazilië, Chelsea)

Alweer 36 jaar oud, maar afgelopen seizoen was één van zijn beste jaargangen. Met Paris Saint Germain naar de finale van de Champions League. Inmiddels in dienst van Chelsea.



• Matthijs de Ligt (Nederland, Juventus)

De verdediger groeide in zijn eerste seizoen in de Serie A uit tot basisspeler. Hij maakte vier goals en pakte de landstitel. Een blessure betekende dat hij dit seizoen lang niet in actie kwam.



• Dayot Upamecano (Frankrijk, Red Bull Leipzig)

De fysiek sterke verdediger was de verrassing van het seizoen. Met een plek in de halve finale van de Champions League en zijn doorbraak in de Franse nationale ploeg.



• Stefan de Vrij (Nederland, Internazionale)

De Nederlander werd in Italië gekozen tot de beste verdediger in de Serie A. Haalde met Inter de finale van de Europa League. En hij keerde terug in de basiself van het Nederlands elftal.



• Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli)

De 29-jarige verdediger was in de Serie A wederom één van de beste verdedigers. De Senegalees speelt vaak aan de linkerkant in de as, maar kan ook uitstekend rechts uit de voeten.

Centrale verdediger links

• Sergio Ramos (Spanje, Real Madrid)

Recordhouder met 178 interlands. Egyptenaar Ahmed Hassan weet het ook: zijn record (184 interlands) gaat er in 2021 aan. De speler van Real Madrid is nog altijd ijzersterk.



• David Alaba (Oostenrijk, Bayern München)

Sinds de komst van Alphonso Davies speelt hij bij Bayern centraal in de defensie en dat gaat hem net zo makkelijk af als aan de linkerkant. De Oostenrijker kan eigenlijk overal uit de voeten.



• Raphael Varane (Frankrijk, Real Madrid)

De landstitel in Spanje met Real Madrid, zijn zoveelste. De Fransman kende geen uitzonderlijk jaar maar blijft bij de absolute top als verdediger.



• Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

De Portugees verhuisde van Benfica naar Manchester City. In de Portugese nationale ploeg ook al een bepalende kracht en pas 23 jaar oud.



• Virgil van Dijk (Nederland, Liverpool)

Het veroveren van de landstitel door Liverpool, de eerste na 1990, daar speelde Van Dijk een heel belangrijke rol in. Zwaar blessureleed houdt hem al een tijdje aan de kant.

Linksbacks

• Andy Robertson (Schotland, Liverpool)

Met Schotland een ticket voor het EK komende zomer. En vooral de landstitel met Liverpool voor het eerst sinds 1990. De Schot is één van de beste linksbacks ter wereld.



• José Gaya (Spanje, Valencia)

De wisseling van de wacht bij Spanje. Jordi Alba is voorbijgestreefd door de 25-jarige back van Valencia die inmiddels al 12 interlands heeft gespeeld. Was geweldig in de 6-0 tegen Duitsland.



• Alphonso Davies (Canada, Bayern München)

De stoomwals aan de linkerkant van Bayern. De jonge Canadees was een openbaring. Zo sterk, zo onvermoeibaar en zo aanvallend ingesteld. En nu al een prijzenkast vol.



• Ben Chilwell (Engeland, Chelsea)

Chelsea haalde hem deze zomer voor miljoenen op bij Leicester City. Chilwell is de vaste linksback van de Engelse nationale ploeg en ook bij Chelsea al onomstreden.



• Angeliño

De voormalig speler van NAC en PSV speelt op huurbasis voor RB Leipzig. Manchester City heeft hem daar gestald, terwijl hij inmiddels zo goed is dat hij ook in Engeland moeiteloos mee kan.

Middenveld rechts

• Leon Goretzka (Duitsland, Bayern München)

Zo speelt een moderne middenvelder. Goretzka is van alle markten thuis. Beleefde een droomseizoen met drie hoofdprijzen voor Bayern München.



• Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Spelers moeten altijd aanpassen als ze naar de Premier League gaan. Behalve Bruno Fernandes dan. De Portugees is bij Manchester United week in, week uit de bepalend op het middenveld.



• Marco Verratti (Italie, Paris Saint-Germain)

De ideale teamspeler die de balans op het veld altijd in zijn achterhoofd heeft. De gifkikker van Italië en PSG is een speler die elke ploeg kan gebruiken.

Volledig scherm Neymar en Marco Verratti (rechts). © AP

• Georginio Wijnaldum (Nederland, Liverpool)

Wijnaldum ging voor de landstitel naar Liverpool. Die moest na 1990 eindelijk weer eens naar Anfield Road. Dat lukte en Wijnaldum was, net als bij Oranje, een steunpilaar in de ploeg.



• N’Golo Kanté (Frankrijk, Chelsea)

De energieke Fransman blijft de ideale speler die, zoals ze dat tegenwoordig noemen, op ‘het huis past’ bij Chelsea en bij de Franse nationale ploeg.

Middenveld centraal

• Joao Felix (Portugal, Atlético Madrid)

De start bij Atlético Madrid was moeizaam. Maar inmiddels is de Portugees in Spaanse dienst bij zijn club net zo’n attractie als dat hij was in het shirt van Benfica. Nog altijd pas 21 jaar oud.



• Alejandro Gomez (Argentinië, Atalanta Bergamo)

Alweer 32 jaar oud, maar wat een seizoen. Slechts vijf keer speelde hij voor Argentinie, maar de spelmaker van Atalanta Bergamo is een attractie op zich. Al zes jaar in dienst van de Italianen.



• Kai Havertz (Duitsland, Chelsea)

De Duitser was bij Bayer Leverkusen sensationeel en Chelsea legde een megabedrag neer om hem naar de Premier League te halen. Bij de Duitse ploeg moet zijn echte doorbraak nog komen.



• Thomas Müller (Duitsland, Bayern München)

Wat een jaar. Afgeschreven als speler van de Duitse ploeg. Bij Bayern leek het einde ook in zicht. Maar Hansi Flick maakte hem belangrijk en Muller bleek nog net zo goed als in zijn beginjaren.



• Nicolo Barella (Italië, Internazionale)

De manier waarop hij tegen Oranje speelde in de Arena, zo speelt hij wekelijks bij Internazionale. Barrella is een topspeler die met Inter bijna de Europa League won.

Middenveld links

• Frenkie de Jong (Nederland, Barcelona)

Al snel werd Frenkie de Jong ook voor Barcelona een belangrijke speler. Het EK had zijn eerste toernooi moeten worden, maar De Jong zal er komende zomer met nog meer ervaring staan.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © BSR Agency

• Thiago Alcantara (Spanje, Liverpool)

Een bepalende speler bij Bayern, de club van het jaar 2020. En inmiddels in het shirt van Liverpool. De Spanjaard kende een prachtig seizoen.



• Kevin De Bruyne (België, Manchester City)

De man die van eenvoud kunst heeft weten te maken. De Belg is dé man bij Manchester City en dé man bij de Belgische nationale ploeg. 13 goals en 20 assists voor zijn club afgelopen seizoen.



• Jordan Henderson (Engeland, Liverpool)

De aanvoerder van Liverpool had zo graag de Premier League gevierd met de fans van de club. Het coronavirus verpestte dat, maar zijn forse stempel op het spel van Liverpool was duidelijk.



• Ever Banega (Argentinië, Al Shabab)

De Argentijn pakte zijn derde Europa League titel met Sevilla. Een echte spelmaker, met Sevilla ook nog eens keurig vierde in La Liga. Speelt inmiddels bij Al Shabab.

Rechterspits

• Kylian Mbappé (Frankrijk, Paris Saint-Germain)

De aanvaller maakte er vijf in de Champions League. Drie prijzen met Paris Saint-Germain. De aanvaller is voor de Franse topclub en voor de Franse nationale ploeg een superster.



• Serge Gnabry (Duitsland, Bayern München)

Belangrijke kracht voor Bayern op jacht naar de drie hoofdprijzen. Ook in de Duitse nationale ploeg een bepalende speler. Twee goals in de halve finale tegen OIympique Lyon.



• Mo Salah (Egypte, Liverpool)

Met Liverpool de hoofdprijs waar de club al zo lang naar verlangde. In oktober maakte hij zijn honderdste goal voor Liverpool in 159 optredens voor de topclub.

Volledig scherm Mo Salah is Ryan Gravenberch te snel af bij Ajax-Liverpool. © Pim Ras Fotografie

• Raheem Sterling (Engeland, Manchester City)

Met 20 goals in de Premier League zijn meest productieve seizoen achter de rug. Ook nog eens met drie hattricks. En zijn honderdste goal voor de club in de wedstrijd tegen Real Madrid.



• Lionel Messi (Argentinië, Barcelona)

Geen hoofdprijs voor Messi. Maar voor de twaalfde keer een seizoen met meer 20 goals of meer. En afgelopen seizoen: 25 goals en 21 assists.

Centrumspits

• Erling Haaland (Noorwegen, Borussia Dortmund)

De doelpuntenmachine uit Noorwegen was een sensatie afgelopen seizoen. Drie goals bij zijn debuut voor Borussia Dortmund als invaller tegen Augsburg, het bleek geen uitzondering.



• Ciro Immobile (Italië, Lazio Roma)

36 goals in de Serie A. En kwalificatie met Lazio Roma voor de Champions League. De spits van de Italiaanse ploeg was afgelopen seizoen een garantie voor doelpunten.

Volledig scherm Ciro Immobile. © AFP

• Zlatan Ibrahimovic (Zweden, AC Milan)

De Zweed is 39 jaar, maar nog altijd bepalend als diepe spits. Sinds zijn komst is naar AC Milan is de club opgebloeid. En de aanvaller denkt na over een rentree in de Zweedse nationale ploeg.



• Robert Lewandowski (Polen, Bayern München)

Vijftien goals in de Champions League. Drie prijzen met Bayern en in al die competities de topscorer namens de Duitsers. Speler van het jaar in de Bundesliga en bij de UEFA.



• Neymar (Brazilië, Paris Saint-Germain)

De spits speelde de campagne in de Champions League vooral als centrumspits met Mbappé en Di Maria aan de flanken. Was onnavolgbaar, maar vergat in de finale wel te scoren.

Linkerspits

• Timo Werner (Duitsland, Chelsea)

De razendsnelle aanvaller dwong een miljoenentransfer af naar Chelsea na een prima periode bij Red Bull Leipzig. Ook belangrijk voor de Duitse nationale ploeg.



• Angel Di Maria (Argentinië, PSG)

Coupe de France, Coupe de La Ligue, Lique 1. Drie hoofdprijzen. Gaf in de Champions League zes keer een assist, behaalde finale. Een topseizoen voor de Argentijn.



• Sadio Mané (Senegal, Liverpool)

De Afrikaans voetballer van het jaar maakte 18 goals in het seizoen dat Liverpool eindelijk weer eens de landstitel wist te veroveren.



• Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Maakte er 37 voor Juventus in alle competities en dat was een record. En 100 goals voor Portugal dit jaar in september. Inmiddels zelfs al 102 voor de 35-jarige Portugees.



• Kingsley Coman (Frankrijk, Bayern München)

De winnende goal in de finale van de Champions League in een seizoen waarin hij moest knokken met Ivan Perisic om de plek links voorin bij Bayern. Drie hoofdprijzen.

Volledig scherm Kingsley Coman met Champions League-trofee. © EPA