Hiddink aan de slag in de Cariben als bondscoach en technisch directeur van Curaçao

Overzicht Spaanse kranten: ‘Koeman moet pijnlijke lijst met slachtof­fers maken’

18 augustus In Spanje betwijfelt niemand dat Ronald Koeman een dezer dagen zijn handtekening zet onder een meerjarig contract in Barcelona. De oud-speler verruilt op korte termijn het oranje in voor blaugrana. Een rondgang langs de Spaanse kranten vanmorgen maakt voor Koeman één ding duidelijk: hem wacht een loodzware missie in Camp Nou.