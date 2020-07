Hirving Lozano: recordaankoop die wegkwijnde onder Gattuso, maar langzaam weer opkrabbelt

AS Roma pakt direct ticket Europa League

29 juli AS Roma heeft zich in de Italiaanse Serie A vanavond verzekerd van deelname aan de Europa League. Het elftal van trainer Paulo Fonseca won met 3-2 bij Torino en is nu zeker van de vijfde plaats. AC Milan, dat eerder op de dag Sampdoria versloeg, gaat als nummer zes in de kwalificatie van de Europa League uitkomen.