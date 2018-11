Hoddle maand na hartaanval ontslagen uit ziekenhuis

La Bombonera puilt uit voor training Boca Juniors

0:35 Boca Juniors neemt het zaterdag in de return van de finale van de Copa Libertadores op tegen aartsrivaal River Plate. Vandaag liep het storm in Buenos Aires. La Bombonera puilde helemaal uit. De omroeper verzocht mensen niet meer het stadion binnen te treden. De clubleiding had zo’n grote toeloop niet verwacht.