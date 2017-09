Hodgson: Binnenkort komen de resultaten voor Palace

Onder leiding van De Boer verloor Palace de eerste vier duels in de Premier League, zonder ook maar één keer te scoren. ,,Binnenkort komen de resultaten'', zei Hodgson, oud-bondscoach. ,,Dat kan niet anders met deze spelers. Ik verwacht een goed seizoen, waarin we ruim voldoende punten halen om ons te handhaven. De fans zullen binnenkort zien dat ik gelijk heb.''



Voor Hodgson is het de eerste klus sinds hij na de Europese titelstrijd van vorig jaar stopte als 'manager' van de nationale selectie van Engeland.



Crystal Palace speelt dit weekeinde tegen Southampton. Daarna zijn Manchester City, Manchester United en Chelsea de tegenstanders. ,,Dat is lastig'', erkende Hodgson, de op een na oudste coach in de vier hoogste divisies van het Engelse voetbal. ,,Maar de strijd tegen degradatie wordt niet in september beslist. Daarom kijk ik niet naar de komende vier, maar naar de komende 34 duels. In mei weten we hoe we er voor staan.''



Of het zijn laatste 'job' wordt kon Hodgson niet zeggen. ,,De tijd én de resultaten zullen dat bepalen. Ik zie wel. De loopbaan van een trainer hangt doorgaans af van een paar beslissende momenten.''