Hodgson heeft goede hoop ondanks loeizwaar programma

Geniet hier mee van de Messi-show in Camp Nou

0:44 In de Spaanse competitie heeft Barcelona ook de vijfde wedstrijd gewonnen. De koploper versloeg op eigen veld Eibar met 6-1 na een ongelooflijke Messi-show. De beste speler ter wereld was weer de gevierde man bij de thuisploeg met vier goals. Hij tekende voor 1-0, 4-1, 5-1 en 6-1. Het was zijn 43ste hattrick in zijn loopbaan en zijn 39ste voor Barcelona waarvan 28 in La Liga. Hij scoorde in dit seizoen in de Spaanse competitie al negen keer.