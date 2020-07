Hoe Arsenal en Liverpool in 1989 de meest bizarre kampioenswedstrijd ooit speelden

In Nederland speelden Ajax en FC Twente op 15 mei 2011 een onderling duel om het kampioenschap op de laatste speeldag van de competitie. In Engeland hadden ze in 1989 al zo'n dergelijk spektakel. Het grote verschil was echter dat bij Ajax - FC Twente zowel Ajax als FC Twente nog goede en realistische hoop had op de titel. Bij Liverpool - Arsenal had alleen de grootste Arsenal-optimist zijn eigen ploeg nog een kans toegedicht. Na een nederlaag tegen Derby County en een gelijkspel tegen AFC Wimbledon stond Arsenal, dat eerder dat seizoen nog een voorsprong van elf punten had, drie punten achter Liverpool, dat The Gunners in de cruciale fase van het seizoen inhaalde.