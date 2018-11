Hoe ‘Atlasleeuw’ Ziyech hulp kan krijgen van ‘Ontembare Leeuw’ Seedorf

Kwalificatie Afrika CupHakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Karim El Ahmadi en hun teamgenoten van Marokko nemen het vanavond (20.00 uur) in Casablanca op tegen Kameroen, de ploeg van coaches Clarence Seedorf en Patrick Kluivert. Vooral voor de thuisploeg is dit een belangrijk Afrika Cup-kwalificatieduel.

Het is de nieuwe realiteit voor Seedorf, de man die jarenlang vertoefde in de hoogste en meest exclusieve kringen van het mondiale voetbal. Donderdagavond stond hij aan de rand van een dramatisch trainingsveld in Casablanca, om de aanwezige Afrikaanse media toe te spreken over de aanstaande confrontatie met Marokko.

Volledig scherm Clarence Seedorf als bondscoach van Kameroen. © rv screenshot De wat krakkemikkige beelden leverden geen schokkend nieuws op. Seedorf was blij om in Marokko te zijn, loofde de goede generatie voetballers die Kameroen heeft, verklaarde dat de resultaten nog niet altijd perfect zijn (maar dat dat ook niet kan omdat het team in opbouw is) en stelde dat hij toch vooral bezig is met de langere termijn. De termen ‘een solide basis neerleggen’, ‘kunnen strijden op een hoog niveau’ en ‘uitdaging’ vielen meerdere keren.

Samen met assistent Kluivert startte Seedorf in augustus aan zijn eerste klus als bondscoach, met één zekerheid: als gastland mag Kameroen hoe dan ook meedoen aan de Afrika Cup van 2019. Een eerste succesje kreeg het duo dus al aangereikt. De kwalificatiereeks is dan ook een serie veredelde oefenpotjes, iets wat het Nederlands getinte Marokko vanavond zomaar eens heel goed zou kunnen gaan uitkomen.

To Much Sauceeee🔥🇲🇦 12.4k Likes, 4 Comments - Hakim Ziyech (@hziyech) on Instagram: "To Much Sauceeee🔥🇲🇦"

Stand van zaken

Allereerst: hoe steekt het kwalificatieproces voor de Afrika Cup precies in elkaar? Eigenlijk is het heel overzichtelijk. Er zijn twaalf poules van vier landen, de beste twee landen per poule plaatsen zich voor het eindtoernooi, waaraan dus 24 landen deelnemen. In Groep B is de situatie echter nét iets anders.

Kameroen is dus het gastland en is daardoor automatisch geplaatst voor het eindtoernooi. Desalniettemin doet het land ‘gewoon’ mee aan de kwalificatiecyclus, de resultaten tellen ook ‘gewoon’ mee voor de eindstand. Dat betekent dat één ticket in Groep B hoe dan ook al vergeven is, de overige drie landen strijden om het tweede en laatste startbewijs.

Na vier van de zes groepswedstrijden staat Kameroen overigens netjes bovenaan met 8 punten, gevolgd door Marokko (7), Malawi (4) en de Comoren (2). Dat houdt in dat Ziyech en zijn ploeggenoten moeten oppassen. Bij een slecht resultaat tegen Kameroen en een zege van Malawi bij de Comoren, komt de druk er voor de laatste speelronde (Malawi - Marokko, op 23 maart) vol op te staan.

Volledig scherm Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert. © AFP Aan de andere kant: voor Kameroen is er bij een nederlaag geen man overboord. Natuurlijk wil Seedorf het liefst winnen en uiteindelijk de groepszege pakken, helemaal omdat nog niet iedereen in Kameroen is overtuigd van zijn aanpak. Cadeautjes zal hij dus niet gaan uitdelen, maar een nederlaag is niet funest. Bovendien wil hij nog wel eens wat nieuws uitproberen, en is de kans aanwezig dat Marokko geen ingespeelde machine gaat treffen.

Los daarvan is WK-ganger Marokko gewoon een van de sterkste landen van Afrika, iets wat Seedorf donderdag ook aanstipte. Een goed resultaat zou ze op de drempel van de Afrika Cup (of misschien zelfs al daaroverheen) helpen. Omdat bij een gelijke stand wordt gekeken naar onderling resultaat, zou de voorsprong van drie punten op Malawi (na de ruime 3-0 zege in Marokko) goud waard zijn.

Fecafoot-Officiel on Twitter 📸 Ça travaille dans la tanière des Lions. #MARCMR #AFCON2019Q

Wie doen er mee?

Veel grote sterren heeft Kameroen niet. Seedorf en Kluivert doen wederom een beroep op Ajax-keeper André Onana, terwijl ook diens concurrent Carlos Kameni, verdediger Gaëtan Bong (van Brighton & Hove Albion), middenvelder André-Frank Zambo Anguissa (Fulham) en aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) bekende namen zijn.

Volledig scherm Noussair Mazraoui. © Getty Images Bij Marokko zijn naast Ajax-spelmaker Ziyech en ex-Feyenoorder El Ahmadi ook Noussair Mazraoui (Ajax), de in Amsterdam geboren en getogen Mbark Boussoufa en Nordin Amrabat (onder meer ex-PSV) opgeroepen. De meest opvallende naam - naast bekende spelers als Medhi Benatia, Achraf Hakimi, Younes Belhanda en Nabil Dirar - is die van Oussama Idrissi. De aanvaller van AZ kwam tot voor kort uit voor Jong Oranje uit, heeft zijn definitieve keuze nog altijd niet gemaakt, maar is wel afgereisd naar Marokko.

Affiche

Het vertrouwen aan Marokkaanse zijde is door de sterkte van de selectie dan ook groot, al won het land nog nog een officiële wedstrijd van Kameroen. Juventus-verdediger Benatia is desondanks vol vertrouwen. ‘Het lijkt erop dat zij onze angstgegner zijn, maar alle reeksen zijn er om doorbroken te worden. Wij hebben een jonge selectie met enorm veel potentie, dus we zijn er klaar voor.”

Ook bondscoach Renard sprak donderdag woorden van vertrouwen. ‘Het is een geweldige uitdaging voor ons, dit is een prachtig affiche. Ik hoop dat we morgenavond kunnen zeggen dat dit Marokkaanse elftal de eerste ploeg is die van Kameroen weet te winnen.”

Hoe dan ook zal het duel tussen ‘De Leeuwen van de Atlas’ en ‘De Ontembare Leeuwen’ in Casablanca vanavond een heet en onvoorspelbaar avondje opleveren. Of, zoals Seedorf het donderdagavond op z'n Louis van Gaals nog verwoordde: ,,In football, the ball is round.”