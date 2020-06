Hoe Crystal Palace na een bizarre comeback de titeldroom van Liverpool verpulverde

Het is maandag 5 mei 2014. Na 36 speelrondes heeft zowel Liverpool als Manchester City 80 punten verzameld. Een week eerder ging Liverpool namelijk onderuit op Anfield tegen Chelsea. U weet wel: mede door die glijpartij vlak voor rust van nota bene Steven Gerrard, die werd afgestraft door Demba Ba. Paniek op Anfield, want tót de wedstrijd tegen Chelsea stonden The Reds nog drie punten voor op Manchester City. Met nog drie wedstrijden te gaan, was de eerste titel sinds 1990 wel héél dichtbij. Maar de glijpartij van Gerrard, vlak voor rust, werd de ploeg van coach Brendan Rodgers fataal tegen Chelsea, dat uiteindelijk met een 0-2 zege het veld afstapte. Het voordeel van drie punten was als sneeuw voor de zon verdwenen en Manchester City stond met een beter doelsaldo zelfs boven Liverpool. Het is op die maandag 5 mei 2014 aan Liverpool om op Selhurst Park, de thuishaven van Crystal Palace, de druk op Manchester City weer te vergroten.