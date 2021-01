Hoe de overmacht van Liverpool in de Premier League vervaagde

Tot 29 februari duurde afgelopen jaargang de ongeslagen reeks van Liverpool in de Premier League. Watford voorkwam met een schokkende 3-0 zege dat Liverpool het seizoen foutloos zou gaan eindigen. Daarmee viel een droom in duigen, maar de eerste landstitel in dertig jaar kwam nooit in gevaar. Uiteindelijk verspeelde Liverpool over 38 duels slechts veertien punten, met een maniakaal aantal van 99 punten na 38 speelronden.



De voorsprong op voornaamste concurrent Manchester City? Liefst achttien punten. Dat maakt de prestaties dit seizoen des te pijnlijker: na zeventien duels morsten The Reds al achttien punten. Liverpool speelde tot dusverre zes keer gelijk en leed twee nederlagen. De afgelopen twee seizoenen verspeelde The Reds vijftien (2019/20) en zeventien punten (2018/19).

Quote Liverpool gaf in 2020/21 al acht keer de leiding uit handen, leidend tot puntenver­lies

Vrijwel niets wijst erop dat Liverpool vanaf nu de zeges aaneen gaat rijgen. De ploeg scoort bijvoorbeeld minder, al is het verschil te overzien. Vorig seizoen mocht er gemiddeld 2,24 keer worden gejuicht, terwijl dat dit jaar 2,18 keer is. Met 37 goals is Liverpool nog altijd de meest productieve ploeg van de Premier League. Topscorer Mohamed Salah speelt daarin een belangrijke rol. De Egyptenaar was in alle competities al zestien keer trefzeker. Cijfermatig doet Liverpool het aanvallend helemaal niet zo veel minder dan in de succesvolle vorige campagne.

Jürgen Klopp zal met name gefrustreerd zijn over het toegenomen aantal tegengoals. Het grootste gemis daarin is Virgil van Dijk, zijn defensieve blok beton die zijn kruisband afscheurde na een schandalige overtreding van Everton-goalie Jordan Pickford. Het ontbreken van de Oranje-captain is ook zichtbaar in de cijfers. Vorig seizoen moest Liverpool 0,87 keer vissen, dit jaar is dat 1,24 keer.



Klopp moet het ook nog eens stellen zonder verdedigers Joel Matip en Joe Gomez, waardoor zijn defensie flink ontmanteld is. Gisteravond startte hij met middenvelders Jordan Henderson en Fabinho in het centrum en daarmee stelde de coach voor de tiende keer een ander defensief hart op en dat in zeventien competitiewedstrijden. Southampton-topschutter Danny Ings zal zich in een speeltuin hebben gewaand. Al na twee minuten opende hij de score met een wonderschone lob, een tegentreffer die Liverpool niet meer te boven kwam.

Uit handen

De grootste pijn bij Liverpool zit in het verdedigen van de voorsprong. Afgelopen seizoen verspeelde Liverpool slechts vijf keer punten nadat het de score had geopend. Dit seizoen zal Klopp beduidend minder gerust plaatsnemen in zijn dug-out. Liverpool gaf in 2020/21 al acht keer de leiding uit handen, leidend tot puntenverlies. Alleen Brighton (12), Sheffield United (11) en Southampton (10) verdedigden de voorsprong slechter. In een paar maanden tijd is Liverpool getransformeerd van een ploeg vol zelfvertrouwen tot een team dat de billen samenknijpt.

De ploeg van Georginio Wijnaldum staat momenteel samen met Manchester United bovenaan, maar de Red Devils hebben een wedstrijd minder gespeeld. De kans is dus groot dat Liverpool die eerste plek zal kwijtraken. De topclub mag zich gelukkig prijzen dat de concurrenten minstens zo slordig zijn dit seizoen. Met een concurrent die soortgelijke prestaties aan de dag had gelegd zoals de ploeg van Klopp vorig jaar, dan was de titel dit jaar al mijlenver uit zicht geweest.

Of het Manchester United is dat de titel pakt, is zeer de vraag. De grootste concurrent lijkt Manchester City, dat na een teleurstellende seizoenstart volledig is warmgedraaid. De ploeg van Pep Guardiola is na vijf duels zonder nederlaag op rij volledig aangehaakt in de titelstrijd. Dat bewees het nog maar weer eens in de gewonnen topper tegen Chelsea (1-3), waarin City de wedstrijd volledig domineerde. Stabiliteit is hét toverwoord in deze editie van de Premier League, iets waar Klopp en consorten dit jaar niet op kunnen rekenen.

Volledig scherm Manchester City viert een doelpunt. De ploeg van Pep Guardiola domineerde tegen Chelsea. © AP