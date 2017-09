Hoe Manchester City Watford verpletterde

Manchester City heeft de ruime zege op Feyenoord een vervolg kunnen geven in de Premier League. Op bezoek bij Watford, waar er een basisplaats was voor Daryl Janmaat, werd met liefst 0-6 gewonnen. Sergio Agüero was met een hattrick de gevierde man. Bekijk hier de samenvatting.