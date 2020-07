Hoe speciaal is The Special One? Alleen Ferguson had sneller 200 PL-overwinningen

José Mourinho is de vijfde trainer die 200 overwinningen in de Premier League behaalde, alleen Alex Ferguson (322) had daar minder wedstrijden voor nodig dan de Portugees (326).

Bij presentatie in 2004 als trainer van Chelsea was zijn haar nog opvallend donker. Met de hem nog altijd kenmerkende flair zei hij: ‘Ik ben een speciale’. Zestien jaar later behaalde ‘The Special One’ zijn 200ste overwinning in de Premier League. Met Tottenham Hotspur, na Chelsea (twee periodes) en Manchester United zijn derde club in de Engelse topdivisie.

200 overwinningen op dat niveau, dat deden alleen Alex Ferguson (528), Arsène Wenger (476), Harry Reknapp (236) en David Moyes (207) José Mourinho voor. De Portugees kan met een winstpercentage van 61,3 procent wel betere cijfers overleggen dan Wenger (57,5), Redknapp (36,8) en Moyes (38,3). Alleen Ferguson staat daarin ook hoger met 65,2.

Voor de nu 57-jarige Mourinho begon het dus in 2004 in Engeland. Zijn eerste termijn bij Chelsea was met afstand de beste. De van Porto overgekomen tacticus deed het wat betreft winstpercentage (70,8), punten per duel (2,33), doelpunten voor (1,79) en doelpunten tegen (0,56) nooit beter dan in die periode. Van de 200 overwinningen komen er 85 uit die tijd.

Het vormt de basis voor de redelijk indrukwekkende statistieken van Mourinho in Engeland, die Opta op een rijtje zette. Zo berekende het databureau dat als het om punten per wedstrijd gaat, slechts vier trainers met minimaal 50 wedstrijden achter hun naam een beter gemiddelde dan Mourinho hebben. Alleen Pep Guardiola (2,33 punten per duel), Jürgen Klopp (2,18), Ferguson (2,16) en Antonio Conte (2,14) scoren beter dan hij (2,07).

Staat ‘The Special One’ bij geen enkel lijstje bovenaan? Zeker wel! Het is niet verwonderlijk dat de strateeg die zijn teams vaak goed aan de tegenstander kan aanpassen koploper is als het gaat om de minste aantal tegendoelpunten. Het gemiddelde is 0,81 per Premier Leaguewedstrijd. Roberto Mancini (0,83), Guardiola (0,84) en Ferguson (0,87) volgen.

Ook als het gaat om het percentage clean sheets – 46 procent – is Mourinho de man. Het zal geen verbazing wekken dat hij geen uitblinker is als het om doelpunten voor gaat. Zijn teams maakten gemiddeld 1,72 doelpunt per wedstrijd. Elf managers hebben wat dat betreft een beter gemiddelde, onder wie Carlo Ancelotti, Unai Emery en Mauricio Pochettino.