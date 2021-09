Hoe sterk zijn de Turken? ‘Ze weten precies wat ze tegen Nederland moeten doen’

LIVE | WK-kwalifica­tie: Portugal heeft CR7 in Azerbeid­zjan niet nodig

18:49 De kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar is in volle gang. Het Nederlands elftal staat na vijf duels op plek 2 in groep G. Bekijk hieronder alle (Europese) wedstrijden uit de kwalificatiereeks, de tussenstanden van elk duel, het volledige programma én de standen in alle groepen. Vanaf 18.00 uur kun je hier alle tussenstanden vinden, te beginnen met Azerbeidzjan-Portugal.