Hoffenheim laat Nagelsmann niet naar Bayern of Dortmund gaan

'Infantino hielp Fenerbahçe bij om­koop­schan­daal'

8:33 FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft er actief aan meegeholpen Fenerbahçe met een lage straf weg te laten komen bij een corruptieschandaal in het Turkse voetbal. Dat gebeurde in het seizoen 2011-2012. De Zwitser was destijds nog secretaris-generaal bij de UEFA, de Europese overkoepelende voetbalorganisatie.