Hoffenheim trekt eerste zege sinds februari bibberend over de streep, Schalke verliest weer

De klad zat er bij Schalke 04 in en ook na het duel met Fortuna Düsseldorf bleef deze erin. De ploeg van David Wagner won in januari voor het laatst een competitieduel. Sindsdien scoorde het slechts tweemaal in competitieverband. En ook tegen Fortuna Düsseldorf bleef het met lege handen achter. Weston McKennie schoot de bezoekers nog wel op voorsprong, maar tien minuten later kwam de thuisploeg langszij. Het bleek de opmaat naar winst, want vijf minuten later kroonde Kenan Karaman zich tot matchwinner: 2-1. Hij verzilverde drie belangrijke punten voor de laagvlieger die daarmee uitliep op Werder Bremen, zeventiende, en hekkensluiter Paderborn.