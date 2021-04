Hoffenheim volgt voorbeeld Engelse clubs en verdwijnt tijdelijk van social media

Primeur voor Shearer en Henry in Hall of Fame van Premier League

12:03 Alan Shearer en Thierry Henry zijn als eerste voetballers opgenomen in de nieuwe Hall of Fame van de Premier League. De Engelse en Franse spits maakten samen 435 doelpunten in de Premier League, die in 1992 werd geïntroduceerd als hoogste afdeling van de Engelse voetbalpiramide.