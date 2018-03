Hongaarse speler verstaat zijn Belgische bondscoach Leekens niet

Leekens ging na afloop van Hongarije - Kazachstan flink uit zijn plaat in de kleedkamer nadat zijn eerste interland was uitgelopen op een deceptie tegen de nummer 136 van de FIFA-ranking. Dániel Böde, die in de 76ste minuut mocht invallen, besloot om de donderspeech aan zich voorbij te laten gaan en ging lekker douchen. ,,Mijn Engels is niet zo goed dus ik begreep de woorden van de trainer niet en ging meteen douchen. Anderen vertaalden het ook niet."

Ondanks de wellicht babylonische spraakverwarring is Leekens is nog niet in paniek na zijn eerste nederlaag: ,,We konden ons vier dagen voorbereiden op deze wedstrijd, dus het zou een wonder zijn geweest als al onze oplossingen en ideeën geslaagd waren. We hadden het wel beter moeten doen. We gaven de doelpunten cadeau terwijl Kerstmis al een tijdje voorbij is. Het is een bewijs dat het niet mogelijk is om dergelijke fouten internationaal te maken.”