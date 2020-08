Hooi leeft mee met ontslagen bondscoach Curaçao: ‘Lukte me niet om hem rustig te krijgen’

De woorden van de ontslagen Curaçao-bondscoach Remko Bicentini logen er niet om, begin deze week. In een open brief noemde hij de afgelopen dagen ‘de zwaarste uit zijn leven’. ,,Zwaar omdat ik teleurgesteld ben in mensen waar ik diep respect en vertrouwen in had. Zwaar ook omdat mijn droom om samen met de spelersgroep en staf ons te kwalificeren voor het WK in Qatar uiteenspatte”, schreef hij, doelend op het feit dat hij vanuit de media moest vernemen dat Guus Hiddink hem opvolgt als bondscoach van het eiland. ,,Nog steeds heb ik geen enkele verklaring voor deze mokerslag die de bond mij heeft gegeven. De enorme steun die ik heb gekregen van spelers en staf sterken mij in het geloof dat er een uiterst onfris spelletje is gespeeld. Door de voetbalbond van Curaçao, maar zeker ook door Hiddink.”