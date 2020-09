HSV dankzij Terodde alleen bovenaan na bizarre avond in Paderborn

Koeman pareert giftige pijl van Messi: ‘Zijn teleurstel­ling is logisch’

26 september Daags nadat Leo Messi via de social media weer een woedende en giftige pijl richting de leiding van FC Barcelona had gestuurd vanwege het vertrek van zijn makker Luis Suárez naar Atlético Madrid, toonde Ronald Koeman vandaag alle vertrouwen in de bereidwilligheid van zijn sterspeler om alles te geven in het competitiedebuut morgen tegen Villarreal.