HSV ontslaat trainer Titz na zwakke start in Tweede Bundesliga

Video Arsenal swingt na rust voorbij Leicester City

22 oktober Arsenal blijft winnen in de Premier League. Tegen Leicester City boekte de Londense ploeg van de Spaanse coach Unai Emery zijn zevende competitiezege op rij dankzij sterspeler Mesut Özil. De Duitser maakte in het Emirates Stadium de gelijkmaker voor Arsenal en had in de voorbereiding de hoofdrol bij de 2-1 en 3-1 van Pierre-Emerick Aubameyang.