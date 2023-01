Hugo Lloris (36) zet na 145 interlands punt achter fraaie loopbaan met Frankrijk: ‘Ik kies voor mijn gezin’

Lloris maakte op 19 november 2008 zijn debuut in de Franse ploeg in de vriendschappelijke interland tegen Uruguay (0-0) in het Stade de France. Lloris zou uiteindelijk tot 145 interlands komen. Daarin kreeg hij 120 doelpunten tegen en hield hij 63 keer zijn doel schoen.



Met zijn 145 interlands is Lloris recordinternational. In de kwartfinale tegen Engeland op het WK kwam hij op 143 interlands, waarmee hij Lilian Thuram passeerde. In liefst 121 van zijn 145 interlands droeg Lloris de aanvoerdersband, ook een record bij de Franse ploeg. Lloris droeg de band voor het eerst op 17 november 2010, toen Frankrijk op Wembley met 1-2 won van Engeland.



Lloris mocht als aanvoerder van Les Bleus de wereldbeker in ontvangst nemen op 15 juli 2018, nadat Frankrijk in de finale in Moskou met 4-2 won van Kroatië. Op het afgelopen WK in Qatar kreeg Lloris de kans om opnieuw de wereldbeker de lucht in te tillen, maar Frankrijk verloor op 18 december in de finale van Argentinië. Nadat het na 120 minuten 3-3 stond, won Argentinië de strafschoppenserie in het Lusail Stadium met 4-2. Lloris keepte ook de verloren EK-finale van 2016 tegen Portugal in het Stade de France en won in 2021 nog de UEFA Nations League in San Siro na de zege op Spanje.