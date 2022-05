Huilende Zinchenko: ‘Wij dromen van het WK en het einde van de oorlog’

Terwijl familieleden proberen te overleven tijdens de Russische inval, gaan de Oekraïense voetballers over tot de orde van de dag: de strijd om het WK-ticket. ,,Iedereen droomt van het eind van de oorlog. Wij dromen van het WK, ook om onze landgenoten blij en trots te maken, want dat verdienen ze”, zei de zwaar geëmotioneerde Oleksandr Zinchenko.

Zinchenko, de Oekraïense captain en linksback die een belangrijk aandeel had in de titel van Manchester City, had in zijn eerste antwoorden al duidelijk gemaakt dat hij hoopt dat de wereld de handen ineenslaat als het gaat om de strijd tegen de Russische agressie toen hij plots in tranen uitbarstte na een vraag van een landgenote. De journaliste verwees in haar vraag naar een jaar geleden, toen Zinchenko zijn land in extase bracht met een doelpunt op het EK tegen Zweden, in de achtste finale.

,,Iedere Oekraïener wil één ding, dat de oorlog stopt. Ik heb kinderen in Oekraïne gesproken. Ze begrijpen het niet. Zij willen alleen dat de oorlog stopt. Dat is hun droom. Als nationale ploeg hebben we nog een droom. Wij dromen van het WK, ook om Oekraïners deze vreugde te geven, omdat ze dat in nu verdienen. We willen de mensen in Oekraïne trots maken en een reden geven om weer te kunnen glimlachen, al is het maar voor een paar seconden”, stamelde de oud-PSV’er terwijl hij de tranen van zijn wangen veegde.

Quote Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen Oleksandr Zinchenko

Ja, Oekraïne gaat weer voetballen. Voor ongeveer de helft van de internationals wordt het zelfs de eerste wedstrijd sinds de oorlog in februari uitbrak. Toen werd namelijk ook de nationale competitie stilgelegd. In de maanden erna werden de Europese deelnemers op het WK in Qatar, waar in november wordt afgetrapt, één voor één bekend. Het deel van de play-offs waarin Oekraïne betrokken was, werd uitgesteld. Op verzoek van Oekraïne ook. De trotse Oostblokkers hoefden het WK-ticket ook niet cadeau, waarover gesproken werd.

Volledig scherm © AFP

Schotland

Om 20.45 uur morgenavond gaat Zinchenko met Oekraïne proberen het entreebewijs op het veld af te dwingen in Glasgow. Onder leiding van de Nederlandse arbiter Danny Makkelie is Schotland de tegenstander. De winnaar mag komend weekend met Wales uitmaken wie met het felbegeerde ticket voor Qatar aan de haal gaat. Buiten het veld zijn alle supporters waarschijnlijk één. Zo hebben duizenden Schotse fans zich voorgenomen het Oekraïense volkslied een paar minuten voor de aftrap luidkeels mee te zingen. ‘Een geweldig initiatief’, vindt Zinchenko. ,,We moeten samen zijn en samen tegen de Russische agressie en kwaad vechten.”

Quote Vandaag is het Oekraïne, maar morgen is het wellicht jouw land Oleksandr Zinchenko

,,Ik hoop dat er veel mensen in staat zijn om te kijken, maar ik begrijp ook dat niet iedereen die gelegenheid meer geeft. We kunnen veel praten, maar het moet op het veld gebeuren. Daar gaan we proberen onze landgenoten gelukkig en trots te maken. Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen. We zijn honderd procent gemotiveerd”, vervolgt de back, die zijn lijdende landgenoten vanuit Manchester probeert te helpen. ,,Door materiaal en geld te sturen. Met posts op social media probeer ik de hele wereld te laten weten wat er gaande is. Ik zie dat als mijn missie.”

De 25-jarige Zinchenko beschrijft Oekraïne als ‘een land van vrijheid’. ,,We geven nooit op, maar het is niet acceptabel. In veel landen wordt het niet begrepen. En het is ook moeilijk te begrijpen als je jezelf niet in die positie bevindt. Maar wat ik tegen die mensen wil zeggen is: vandaag is het Oekraïne, maar morgen is het wellicht jouw land. Daarom is het zo belangrijk dat we samen ten strijde trekken tegen de agressie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.