Hun 'innerlijke Joegoslaaf' boven halen; spelers PSG lukte het niet

Vandaag de klasse van topspelers, die soms ook hun achilleshiel is.

1. Ergens halverwege het fascinerende gevecht tussen Tottenham Hotspur en Juventus had Emile Schelvis woensdag op tv een treffende zin. ,,De Europese subtop die elkaar tot het uiterste drijft, dat is misschien wel leuker dan twee absolute topclubs tegen elkaar.’’ De Ziggo-commentator zag wat iedereen zag: over twee duels lag dan weer de ene ploeg op zijn rug (Spurs 2-0 achter in Turijn), dan weer de andere (Juve 1-0 achter in Londen). Maar vanuit kansloze positie sloegen ze keihard terug. Met Juventus als overwinnaar, maar pas nadat een late kopbal binnenkant paal van Spurs nét geen doelpunt werd.

Quote De subtop die elkaar tot het uiterste drijft, is misschien wel leuker dan twee absolute topclubs. Emile Schelvis

Hoe anders was het bij de strijd tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid, de veronderstelde échte top. Daar zag je vuur en veerkracht eigenlijk maar bij één elftal. Een 5-2 zege voor Real over twee wedstrijden, waar 7-2 ook prima kon. Neem alleen al hoe Real in de heenwedstrijd nog twee keer mocht scoren toen het in de slotfase gelijk stond; het leek alsof al die topspelers bij PSG (met óók Neymar er toen nog bij) niet waren voorbereid op plotselinge tegenslag.

2. Als je erop let, gaat het er vaker opvallend eenzijdig aan toe als de top tegen elkaar speelt. Het Barcelona van Pep Guardiola won ooit met 2-6 op bezoek bij Real Madrid. Barça -Real eindigde in die tijd ook een keer in 5-0. Borussia Dortmund onder Jürgen Klopp won de Duitse bekerfinale met 5-2 van Bayern München. Terwijl datzelfde Bayern het Barça van Messi, Xavi en Iniesta over twee wedstrijden weer met 7-0 versloeg, om daarna thuis 0-4 onderuit te gaan tegen Real Madrid. En neem het laatste WK, de halve finale, waarin Duitsland de thuisspelende Brazilianen verpletterde. Dat werd 1-7.

In het nieuwste boek van Pep Guardiola ‘De metamorfose van een voetbaltrainer’, over zijn drie jaar bij Bayern, gaat een hoofdstuk over dit verschijnsel. Manel Estiarte, de meest succesvolle waterpoloër aller tijden en nu de persoonlijk assistent van Guardiola, analyseert de patronen in topsport. Hij mijmert: ,,Als je naar de echt grote teams en spelers kijkt, lijkt het of hun eigen klasse soms ook hun achilleshiel is.’’



Je ziet het in basketbal, voetbal, handbal, in elke teamsport, zegt Estiarte. Het overkomt ze niet allemaal en het gebeurt niet altijd, maar het lijkt soms of spelers zich niet kunnen voorstellen dat ze worden verslagen. ,,Ze vatten het niet, want eerdere resultaten tonen aan dat jij veel beter in vorm bent dan de ander. En je hebt je tot in de puntjes voorbereid. Maar nu heb je twee klappen gekregen, je ligt op het canvas en je hebt geen idee hoe dat kwam en hoe je weer op moet staan.’’

3. Met Guardiola heeft Estiarte het over de strijdersmentaliteit van de grote Balkan-teams uit het voormalige Joegoslavië en omstreken. Als je tegen die teams speelde, wist je dat je moest vechten tot het laatste fluitsignaal, of zelfs nog langer. Ook al was je beter en stond je voor, ze gingen om je nek hangen en lieten niet los zolang ze nog een miniem kansje hadden. Idem dito bij Italiaanse ploegen. Of Engelse middenlangeafstands­lopers, die ook altijd zo’n ‘over-mijn-lijkmentaliteit’ hadden en nooit waren verslagen tot de laatste meter.

Quote Topteams in het voetbal moeten iets van die verbetenheid terug krijgen. Manel Estiarte, persoonlijk assistent van Guardiola

,,Ik weet dat het een generalisatie is en er duizend uitzonderingen zijn’’, zegt Estiarte. ,,Maar ik denk dat de topteams in het voetbal iets van die verbetenheid terug moeten krijgen. Er zijn nog nooit zulke topteams geweest als nu (met zo’n concentratie van topspelers op één plek, red.). Daarom breken ze ook voortdurend allerlei records. Maar hoe ‘groter’ onze teams worden, hoe minder ze in staat zijn met plotse tegenslag om te gaan.’’