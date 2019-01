Ibrahimovic krijgt Argentijn als coach

Tot voor kort was Schelotto actief bij Boca Juniors. Hij vertrok bij de club uit Buenos Aires na verlies tegen stadsgenoot River Plate, in de finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. ,,Het is voor mij een eer bij deze club uit LA te mogen werken’', zei Barros Schelotto in zijn eerste reactie.



Het was een intensieve zoektocht, bekende Dennis te Kloese, de Nederlandse algemeen directeur van LA Galaxy. ,,We hebben binnen en buiten de Amerikaanse grenzen gekeken. Dat we een toptrainer als Barros Schelotto hebben binnen weten te halen is een mijlpaal voor ons. Hij heeft bewezen dat hij een ‘winner’ is, als coach en als speler. We hopen dat hij prijzen voor ons gaat winnen.’’



Barros Schelotto krijgt in zijn nieuwe functie onder meer te maken met Frank de Boer, die trainer is geworden van de Amerikaanse kampioen Atlanta United.