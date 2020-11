Ibrahimovic schittert ook in topper tegen Napoli: goals met kop en knie

Ibrahimovic nam met zijn goals de koppositie op de topscorersranglijst in de Serie A weer over van Cristiano Ronaldo, die gisteravond twee keer scoorde tegen Cagliari (2-0 winst). Ibrahimovic staat nu op tien goals in zes competitieduels, want in oktober moest hij nog twee wedstrijden missen vanwege het coronavirus. In de 78ste minuut moest Ibrahimovic wel afhaken met een hamstringblessure. Vijf minuten na rust had de Zweese spits misschien al van het veld gemoeten, na een duidelijke elleboogstoot in het gezicht van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly.



Alleen Marco van Basten begon ooit net zo goed aan een seizoen in de Serie A. In 1992/1993 stond hij na negen wedstrijden al op twaalf doelpunten, nadat hij in de negende speelronde vier keer scoorde in de uitwedstrijd bij Napoli (1-5 winst). Kort daarna moest Van Basten echter opnieuw worden geopereerd aan zijn enkel en twee jaar later zette hij op zijn 28ste noodgedwongen een punt achter zijn carrière.