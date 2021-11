IJslandse voetballer zakt in elkaar na hartstilstand tijdens wedstrijd

,,Hij is vervolgens per vliegtuig naar het Haukeland-ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en behandeling”, meldde Sogndal in een verklaring. Daarin werd bevestigd dat de middenvelder, die wordt gehuurd van Sarpsborg 08, een hartstilstand had gehad.

Het incident deed denken aan dat van Christian Eriksen tijdens het EK in juni tegen Finland. De oud-speler van Ajax zakte ook in elkaar en werd ook gereanimeerd. Zaterdagavond kreeg FC Barcelona-aanvaller Sergio Kun Agüero hartritmestoornissen tijdens de competitiewedstrijd tegen Deportivo Alavés. De Argentijn is voor zeker drie maanden uit de roulatie.



In Nederland speelt Ajacied Daley Blind al bijna twee jaar met een inwendige ICD. De Oranje-international zakte eind 2019 tijdens het duel met Valencia in de Champions League in elkaar. Blind bleek te maken te hebben met een ontstoken hartspier. Preventief werd toen onder de huid een ICD geplaatst bij Blind, die enkele weken later terugkeerde op het veld.