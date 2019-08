‘Ik moet altijd op gang komen’

Door Sjoerd Mossou



,,Del Liekt! Del Liekt!’’ Een grote groep kinderen verdringt zich rond de spelersbus van Juventus, een uur na de wedstrijd tegen Parma (0-1 winst). De Nederlander poseert geduldig en maakt glimlachend selfies, duimpjes opstekend en zwaaiend naar de fans.



Je zou niet meteen zeggen dat De Ligt zojuist negentig minuten in de dug-out heeft gezeten in de openingswedstrijd bij zijn nieuwe club. Waar ploeggenoot en collega-bankzitter Paulo Dybala woedend richting de bus is gestiefeld, neemt De Ligt alle tijd, ook voor het bezoek uit Nederland.



,,Uit de trainingen kon je het niet aflezen, laat ik het zo zeggen’’, vertelt De Ligt in de catacomben van stadion Ennio Tardini. De miljoenenaankoop heeft kort warmgelopen in de slotfase, onder applaus van de meegereisde fans uit Turijn, maar zijn debuut in de Serie A blijft voorlopig uit.



,,Natuurlijk had ik graag gespeeld, maar dat is aan de trainer. Ik moet denk ik ook beseffen dat het centrum dat er nu staat, Bonucci en Chiellini, heel lang algemeen als het beste duo ter wereld werd gezien. En dat ik niet zou invallen bij een 0-1 tussenstand, snapte ik ook wel.’’