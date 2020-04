In Duitsland wel voetballen, in Nederland niet. Hoe kan dat?

De televisiegelden

Daar is het T-woord weer. Televisiegeld. FOX Sports maakte het laatste kwartaalbedrag van 20 miljoen euro verleden week keurig over naar de Nederlandse clubs. Even was er twijfel, want onder leiding van Ajax wilden een paar clubs zelf het seizoen per direct afsluiten. Maar er kwam geen meerderheid en de clubs en de KNVB wilden toch wachten op het RIVM en premier Rutte.



In Duitsland is de situatie heel anders. De Duitse clubs incasseren de tv-gelden, een veel hoger bedrag dan de Nederlandse clubs, pas wanneer de wedstrijden daadwerkelijk zijn gespeeld. Dat is niet het geval. En dus was de urgentie om door te voetballen over de grens groter dan in ons land.