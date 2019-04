In genade aangenomen Icardi meteen gevierde man bij Inter, twee assists Kluivert

Icardi maakte vanaf de strafschopstip de 0-2 in een ruime 0-4 zege. Zijn aanwezigheid deed de ploeg van trainer Luciano Spalletti duidelijk goed. Roberto Gagliardini (2) en Ivan Perisic tekenden voor de andere goals (2x).



Volgens Spalletti was Icardi er met zijn hoofd niet helemaal bij door de onderhandelingen over een nieuwe contract. De nummer 9 was woest en weigerde te spelen voor Inter. Twee weken geleden werd het conflict uitgepraat en keerde hij in Milaan terug op het trainingsveld. De Argentijn moest wel zijn aanvoerdersband inleveren.



Met Justin Kluivert 58 minuten binnen de lijnen en Rick Karsdorp als invaller kwam AS Roma niet verder dan 2-2 tegen Fiorentina. Die stand stond voor de wissel van Kluivert, goed voor de assist bij beide goals, al op het bord. Nicolo Zaniolo (1-1) en Diego Perotti (2-2) scoorden op aangeven van de oud-Ajacied voor Roma.



Eerder vandaag ging Napoli al verrassend met 2-1 onderuit bij Empoli waardoor Juventus, volgende week tegenstander van Ajax in de Champions League, zaterdag voor eigen publiek al kampioen kan worden.



Bekijk de hoogtepunten van Empoli-Napoli hieronder.